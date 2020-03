Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Rodzina wybrała wzruszające zdjęcie

Śmierć Pawła Królikowskiego poruszyła zarówno internautów, jak i świat show biznesu. Aktor przegrał walkę z chorobą w wieku 58 lat. W czwartkowe przedpołudnie odbył się jego pogrzeb. Obok trumny ustawiono portret zmarłego. Zdjęcie wzrusza do łez. Właśnie takiego pamiętają go miliony Polaków.

Paweł Królikowski od lat miał problemy zdrowotne. Już 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Z kolei w 2019 roku zmagał się z chorobą neurologiczną. Pod koniec grudnia trafił do szpitala, jak podaje "Super Ekspress", już z niego nie wyszedł. Królikowski był jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Największą sławę przyniosła mu rola Kusego w serialu "Ranczo" emitowanym na kanale TVP 1. Ponadto grał w telenoweli "Na dobre i na złe" oraz zasiadał w jury programu "Twoja twarz brzmi znajomo".

Obok trumny ustawiono portret aktora. W ramce znalazło się zdjęcie, na którym widać uśmiechniętego Pawła Królikowskiego, który emanuje szczęściem i dobrą energią. Fotografia została zrobiona prawdopodobnie kilka lat temu, w czasach gdy Polacy pokochali go za kultową już rolę Kusego w serialu "Ranczo". Trzeba przyznać, że to zdjęcie było idealnym wyborem. Właśnie takiego chcemy go zapamiętać.