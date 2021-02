Poinformowali o ciąży. To zdjęcie wiele zdradza

Królewscy fani dostrzegli też wiele innych "smaczków" dotyczących zdjęcia książęcej pary. Porównali ich czarno-białą fotografię, do jednej ze scen z filmu "Notthing Hill" z Julią Roberts i Hugh Grantem w rolach głównych.

14 lutego świat obiegła wiadomość o tym, że książę Harry i Meghan Markle spodziewają się dziecka. Fani pary zastanawiają się, czy to będzie chłopiec, czy dziewczynka. Póki co, komentatorzy życia gwiazd oraz internauci, rozpracowali w drobnych szczegółach elementy zdjęcia, które opublikowała para w dniu, w którym oświadczyła, że spodziewa się kolejnego potomka.

Czarno-białe zdjęcie zostało opublikowane w ogrodzie reprezentującym płodność, życie i postęp. Ma ono nawiązywać do biblijnego drzewa życia. Fotografia została wykonana w Los Angeles. Przedstawia Harry'ego siedzącego swobodnie na trawie i trzymającego na kolanach, głowę ukochanej.

Para jest swobodna, beztroska i pełna spontaniczności. Mają na sobie luźne ubranie. Podobno sukienka Meghan, to ta, którą nosiła będąc w ciąży z młodszym synem, Archiem.

Co więcej, Harry, ma na sobie bransoletkę, którą otrzymał po śmierci matki, Diany. Komentatorzy rozpisują się, że chciał w ten sposób oddać jej hołd. Zresztą para poinformowała o ciąży, dokładnie 37 lat od dnia, w którym zrobiła to Diana, oczekując Harry'ego. Jest więc wiele symboli na opublikowanym zdjęciu.

Kolejny znak, to scenografia i nawiązanie do kultury masowej. Fani pary porównują miejsce i pozę do sceny z filmu "Notthing Hill" z Julią Roberts i Hugh Grantem. W filmie roztrzepany Londyńczyk zakochuje się w amerykańskiej aktorce.