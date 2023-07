Pojawiła się na Gali Derby. Założyła "lewitujący" kapelusz

Jeżeli uważnie śledzimy tego typu wydarzenia, z pewnością wiemy, że jest to również okazja do zaprezentowania się w wyjściowych stylizacjach. Podczas takiej imprezy obowiązuje od lat pewien dress code, o którym oczywiście nie zapomniała Agnieszka Kaczorowska-Pela. Tego dnia bowiem kobiety, które przychodzą na wyścigi, prezentują oryginalne kapelusze, dopasowane do reszty stroju. Trzeba przyznać, że ten goszczący na głowie aktorki, wyjątkowo rzucał się w oczy.