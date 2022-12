Pojawiła się na premierze filmu z udziałem męża. Jada Pinkett Smith w kreacji, która przypomina chmurę

Wszyscy pamiętamy ten oscarowy wieczór, kiedy nominowany do nagrody Will Smith wszedł na scenę i spoliczkował Chrisa Rocka. A to dlatego, że komik zażartował z wyglądu jego żony, Jady Pinkett Smith, która goli głowę z powodu łysienia plackowatego. Dramatyczna sytuacja odbiła się szerokim echem. Akademia postanowiła wyciągnąć konsekwencje. Will Smith ma 10-letni zakaz wstępu na galę rozdania Oscarów. Sam zainteresowany wydał oświadczenie, w którym przeprosił i nazwał swoje zachowanie niedopuszczalnym.