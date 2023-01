Pojawiła się na ściance bez makijażu. "Chcę to dobrze wykorzystać"

Martyna Kaczmarek to pierwsza modelka curvy w domu programu "Top Model" i aktywistka na rzecz kobiet przez ogromne "A". Czule walczy nie tylko o nasze fałdki, pryszcze, włosy na twarzy, nogach — żebyśmy je przynajmniej szanowały, ale także o nasze poczucie bezpieczeństwa, o to, żebyśmy same siebie potrafiły utulić, kochać. My, czyli wszystkie Polki. Prowadzi działania uświadamiające i coraz bardziej przełamuje barierę tego, co nam wypada, a co nie.