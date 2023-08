Pojawiła się w mini. Spójrzcie tylko, co miała na nogach

Top of the Top Sopot Festival 2023 zebrał w Operze Leśnej największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W ciągu pierwszych trzech dni festiwalu na scenie wystąpili m.in. Agnieszka Chylińska, Małgorzata Ostrowska, Reni Jusis, Kayah, Julia Wieniawa, a także zespół Kwiat Jabłoni, który zdobył tegorocznego Bursztynowego Słowika. Do Sopotu zawitały jednak również gwiazdy stacji TVN. Wśród nich dziennikarka Monika Olejnik.