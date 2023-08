Wkroczyła w sukni z rozcięciem. Mało kto by się odważył

Przed nami ostatni dzień festiwalu Top of the Top. A co działo się w środowy wieczór w Sopocie? Koncert otworzyła charyzmatyczna Agnieszka Chylińska, publiczność oszalała na dźwięk największych hitów Urszuli, a Kayah i Reni Jusis połączyły się w energetycznym duecie.