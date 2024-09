Wojciech Zacharkow jest doświadczonym żołnierzem i selekcjonerem Wojsk Specjalnych. W ciągu 20 lat kariery uczestniczył w czterech misjach bojowych na stanowiskach dowódczych (Irak, Afganistan, Czad). Widzowie mogą kojarzyć go z popularnego programu "Siły Specjalne".

Kilka dni temu instruktor przeżywał ciężkie chwile. Gdy dowiedział się, że Stronie zostało zalane, natychmiast ruszył na ratunek do miejsca, gdzie mieszkała cała jego rodzina, włącznie z ukochaną córką. Mimo szybkiej reakcji nie mógł się z nią skontaktować przez trzy dni.

Stronie Śląskie to niewielka miejscowość w województwie dolnośląskim. Kilka dni temu została dotkliwie zalana przez powódź. Konieczna była ewakuacja mieszkańców.

W Stroniu Śląskim doszło do ogromnych zniszczeń. Wiele dróg i mostów nie nadaje się już do użytku. Część mieszkańców już wróciła do miasta, aby zabrać się za jego odbudowę. Trener bardzo zaangażował się w pomoc powodzianom, o czym poinformował na swoim Facebooku.