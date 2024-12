Pojechała na przyjęcie świąteczne. Wybrała czerwoną "slip dress"

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. To właśnie w tym okresie marki zapraszają influencerów na świąteczne przyjęcia w wyjątkowym klimacie. Sandra Kubicka, choć jest zapracowaną mamą, stara się uczęszczać na takie wydarzenia. Jedno z nich zrelacjonowała ostatnio na Instagramie, gdzie obserwuje ją aż milion osób.

Sandra Kubicka nastraja się na święta

Modelka i bizneswoman zastosowała się do dress code'u, wybierając szykowną kreację w kolorze, który najbardziej kojarzy się ze świętami. Ta stylizacja to inspiracja dla wszystkich kobiet, które nie wiedzą jeszcze co na siebie włożyć, a do wigilijnego stołu siadają zawsze maksymalnie eleganckie.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Sandra Kubicka w efektownej "slip dress"

Satyna to jedna z najbardziej eleganckich tkanin. Dlatego na święta Bożego Narodzenia pasuje wprost idealnie. Sandra Kubicka zaprezentowała się ostatnio w lejącej się "slip dress", sięgającej aż do kostek. W tym wypadku wrażenie robi przede wszystkim krwisty kolor, ale nie można też nie wspomnieć o dość głębokim dekolcie i rozcięciu na nogę.

Gwiazda dobrała do tego cienkie, czarne rajstopy i wysokie do kolan kozaki. Uzupełnieniem całości była czarna marynarka. Kubicka zrobiła sobie humorystyczne zdjęcie ze swoją makijażystką, która zapomniała o dress codzie i na świąteczne przyjęcie przyszła w legginsach, sneakersach, swetrze i puchówce. To właśnie ono trafiło na Instagrama. "Fajna kobietka, zazdroszczę takiej przyjaciółki" – napisała jedna z internautek pod postem.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl