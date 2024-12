Rewelacyjnie dopełnią świąteczną stylizację. Jakie rajstopy wybrać?

Grudzień jest jedyny w swoim rodzaju. Żaden miesiąc przed, ani żaden miesiąc po nie może się z nim równać pod względem ekscytacji. Ale, gdy opanuje nas już "festive mood", trudno żyć zwyczajnie. Dotyczy to również stylizacji, które w tym wyjątkowym czasie mają być dopieszczone i robić wrażenie.

Okazuje się, że najlepszym sposobem na wyjście poza modowe schematy może być wciągnięcie na nogi rajstop. Nie trzeba wymieniać całej garderoby, bo wystarczy detal, który wszystko zmienia. "Gamechanger" w świecie fashion? Na to wygląda. Ale nie mamy na myśli tych najzwyklejszych, czyli cienkich, czarnych rajstop. W okresie świątecznym na topie będą inne propozycje.

Zestawienie otwiera oczywiście propozycja burgundowa, która na modowym horyzoncie pojawiła się już w zeszłym roku , w sezonie jesienno-zimowym. Fashionistki oszalały wtedy na punkcie głębokiego, ciemnoczerwonego odcienia, a w tym roku wróciły do niego, jakby lato w ogóle nie miało miejsca.

Burgundowe rajstopy najczęściej komponowane są z ciemnoszarym duetem oversizowego swetra i plisowanej mini, ale równie dobrze odnajdą się podczas wigilijnego wieczoru w zestawie z małą czarną. Lara Gessler , znana z niesztampowego podejścia do mody, połączyła je natomiast z burgundową kurtką z lakierowanej skóry oraz intensywnie niebieskimi elementami, tworząc niezwykle udaną kompozycję.

– Rajstopy kolorowe najlepiej potraktować jako przedłużenie stylizacji. Wówczas ich kolor dobieramy do dolnej części (butów i spódnicy) tak, aby powstał bardzo elegancki monochrom. Zabieg ten wydłuża nogi – mówi stylistka Iwona Jankowska.

Wszystkie kobiety zainteresowane światem mody wiedzą, że w tym sezonie burgund ma tylko jednego konkurenta i jest nim czekoladowy brąz , który fashionistki noszą nawet od stóp do głów. Chłodny basic zgra się w zasadzie z każdym kolorem, ale najlepiej będzie wyglądał w zestawieniu z bielą, szarością i właśnie burgundem.

Ostatnią półkryjącą opcją na sezon świąteczny 2024 jest mleczna biel . Rajstopy w tym odcieniu nieśmiało przebijają się do trendów. W stylu "preppy" nosimy je zazwyczaj z plisowanymi spódniczkami mini i dość masywnymi loafersami. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by połączyć je ze ściętą marynarką, cekinową spódnicą midi z głębokim rozcięciem oraz szpilkami i zawitać tak przy wigilijnym stole.

Ich niewątpliwą zaletą jest to, że pasują niemalże do wszystkiego. Ale warto pamiętać, że funkcjonują jako ozdoba, dlatego najlepiej wypadną przy minimalistycznym looku. Maffashion dorzuciła je do stylizacji z płaszczem, skórzaną "miniówką" oraz topem w kropeczki, tworząc tym samym piękną klamrę kompozycyjną.