Pojechała na wakacje bez dzieci. W Positano pokazała się w szykownej mini

"Znów pojechałaś na wakacje z fotografem?" - żartował pod najnowszym filmikiem Agnieszki Kaczorowskiej jej mąż, nawiązując do kontrowersji sprzed lat. Aktorka w odpowiedzi na komentarz zdradziła, że autorem nagrania jest właśnie jej ukochany. My nie możemy oderwać jednak oczu od jej wakacyjnej sukienki.

Wychowując dzieci, trudno jest znaleźć czas tylko we dwoje. Aktorce i jej mężowi to się jednak udało. Małżeństwo wybrało się na kilka dni do Włoch, w których zresztą także się pobrali. Tam udało im się nie tylko poznać nowe zakątki tego malowniczego kraju, ale również, zrobić coś tylko dla siebie.