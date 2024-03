Leżała nad hotelowym basenem. Jej bikini to majstersztyk

Agnieszka Kaczorowska wraz z mężem i córkami wybrała się na wakacje do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, gdzie korzysta z pięknej pogody. "Ale co się w pół godziny doopalę, to moje" - wyznała aktorka i tancerka, leżąc nad hotelowym basenem. Kolor jej stroju kąpielowego to strzał w dziesiątkę, który docenią miłośniczki naturalnych, ale też wiosennych i romantycznych barw.