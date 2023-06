Pokaz MMC Studio x Kazar - prezentacja letnich kolekcji obu marek

Duet MMC Studio, Ilona Majer i Rafał Michalak, wrócili z długo oczekiwaną kolekcją resortową. Tuż przed rozpoczęciem lata i wakacyjnych okoliczności zaprezentowali swoim Gościom letnią kolekcję pod hasłem "The Future is HOT". Surowa, klasycystyczna forma Oranżerii Pałacu w Wilanowie wraz z ogrodem pełnym tropikalnych roślin stała się tłem i scenografią do pokazu. Muzyka z motywem szumu morza wprowadzała w błogi stan, który odczuwamy, kiedy zachodzi słońce po upalnym letnim dniu.