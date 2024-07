Pokaż podczas zakupów. Skorzystasz z wielu zniżek

Ok, rozumiem

Karta Dużej Rodziny to dokument upoważniający do korzystania z licznych zniżek w ośrodkach kultury i sztuki, komunikacji miejskiej, PKP, a nawet w sklepach. Jak wyrobić KRD? Z dokumentu korzystają już miliony Polaków.

Karta Dużej Rodziny powstała z myślą o rodzinach wielodzietnych. Mogą z niej korzystać zarówno rodzice dzieci, jak i ich małżonkowie (macocha, ojczym). Warunkiem wyrobienia karty jest posiadanie co najmniej trójki dzieci. Do 2023 roku kartą legitymowało się ponad 4 mln Polaków.

Wniosek można złożyć w lokalnym urzędzie gminy bądź za pośrednictwem platformy informacyjno-usługowej Emp@tia. Czy wyrobienie Karty Dużej Rodziny jest płatne? Gdzie można skorzystać ze zniżek?

Gdzie można skorzystać ze zniżek?

Karta Dużej Rodziny to dokument upoważniający do korzystania z wielu atrakcyjnych zniżek. Dotyczą one zarówno ośrodków kultury i sztuki (np. kina, teatry), jak i ośrodków rekreacyjno sportowych, komunikacji miejskiej, sklepów czy przejazdów PKP.

Na stronie Emp@tia znajdziesz pełną listę punktów, które uznają Kartę Dużej Rodziny. Wystarczy, że klikniesz zamieszkiwane przez siebie województwo, a na mapie pokażą się wszystkie miejsca, w których zakupy są objęte rabatem po okazaniu dokumentu. W całej Polsce jest kilkanaście tysięcy takich punktów.

Jak wyrobić Kartę Dużej Rodziny?

Kartę Dużej Rodziny można wyrobić na dwa sposoby — składając wniosek do lokalnego urzędu gminy lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony empatia.mpips.gov.pl. Wydanie dokumentu jest całkowicie bezpłatne. Po otrzymaniu można dodać go do aplikacji mObywatel.

Jeśli jesteś posiadaczem Karty Dużej Rodziny, możesz skorzystać ze 37 lub 49 proc. zniżki na przejazdy PKP. Rodzice i małżonkowie rodziców płacą za paszport 50 proc., a ich dzieci 75 proc. mniej.

Ponadto, posiadacze karty mają darmowy wstęp do wszystkich parków narodowych na terenie Polski, ulgi na prąd, pomniejszone opłaty za wywóz śmieci, zniżkę na basenach i siłowniach, w kinach, sklepach spożywczych, meblowych, odzieżowych czy obuwniczych. Warunkiem skorzystania z rabatu jest okazanie karty.

W restauracjach, kawiarniach, supermarketach czy kinach zniżki sięgają nawet 20 proc.

