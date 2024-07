Pokaż przy płaceniu. Nie każdy wie o tych zniżkach

Emerytura to świadczenie przysługujące osobom w tzw. wieku postprodukcyjnym. W przypadku kobiet wynosi on 60, a mężczyzn 65 lat. Wysokość emerytury uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj zawieranych umów, wysokość składki emerytalnej czy staż pracy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca do wyrabiania legitymacji emeryta i rencisty, która upoważnia do korzystania z wielu zniżek. Jak to zrobić? To naprawdę proste. Wystarczy wybrać się do lokalnego ZUS-u i złożyć wiosek o wydanie karty emeryta i rencisty. Seniorzy, którzy otrzymali emeryturę po 1 stycznia 2023 roku otrzymają kartę w formie elektronicznej.