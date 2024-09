Pokazał, co wyrzuca Biedronka. "A to tylko część"

Dziś w sklepach dostaniemy wszystko. Półki w popularnych supermarketach dosłownie uginają się od produktów, a wiele z nich jest sprowadzanych z zagranicy, także z krajów egzotycznych. Niestety, w związku z tym część rzeczy marnuje się i idzie do wyrzucenia.

Ksawery Sarnecki, mieszkaniec Krakowa, opublikował na swoim profilu na Facebooku zdjęcie z jednego ze sklepów Biedronki. Co się na nim znalazło? Kartony wypełnione bananami, które niestety trafiły na śmietnik. Fakt jest jednak taki, że banany te nie wyglądały ani na zgniłe, ani na spleśniałe. Były jeszcze odpowiednie do zjedzenia.

"A nie można oddać do przedszkoli czy domów opieki na koktajl!", "Sklepy powinny być karane za wyrzucaną żywność. Za dużo zamawiają i za wysoką cenę mają. Dlatego wyrzucają. Tak są zastawiane towarem, że trudno się poruszać" - brzmią komentarze.

Na stronie internetowej sieci sklepów Biedronka istnieje jednak zakładka dotycząca niemarnowania żywności. Biedronka, oprócz tego, że informuje o tym, że w Polsce w ciągu roku marnuje się blisko pięć mln ton żywności, pisze także o udziale w projekcie przekazywania niesprzedanych artykułów żywnościowych z krótkim terminem przydatności do spożycia.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!