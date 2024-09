Wciśnij podczas kasowania w Biedronce. Zapłacisz mniej

Znajduje się pomiędzy ekranem dotykowym a wagą, po prawej stronie. Rozpoznasz go po charakterystycznym symbolu składających się z zera i dwóch grotów (>0<). Należy wcisnąć go przed umieszczeniem artykułów na wadze. Dzięki temu zyskasz pewność, że płacisz wyłącznie za sam produkt.

Pomiędzy ekranem a wagą znajdują się jeszcze trzy inne przyciski. Pierwszy od lewej służy do regulacji głośności komunikatów, co może być szczególnie przydatne dla osób starszych czy niedosłyszących. Drugi, oznaczony symbolem trójkąta i wykrzyknika jest przeznaczony do wzywania pracowników sklepu, zaś trzeci do skanowania karty "Moja Biedronka".