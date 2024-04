Pokazał komunijny "hit". Nie krył krytyki

Ostatnio duchowny zdecydował się poruszyć temat, który w sezonie komunijnym bardzo intryguje internautów. Ksiądz Picur pokazał kilka pomysłów na prezenty dla uczniów, którzy w tym roku po raz pierwszy przyjmą komunię świętą. Tiktoker postanowił zaprezentować również tegoroczny "hit", który jednak nie specjalnie przypadł mu do gustu.

W kilku nagraniach duchowny postanowił odnieść się do tematu prezentów oraz atrakcji na komunię dziecka. W jednym z filmików pokazał, co obecnie jest w trendzie. Okazuje się, że wielu gości decyduje się na zakup specjalnego opakowania na banknoty. Na kasetkach znajdują się symbole krzyża i eucharystii, jednak ksiądz zauważył, że taki podarunek skupia się na pieniądzach, a nie o nie chodzi podczas komunii świętej.

W kolejnym nagraniu duchowny pokazał otiweraną księgę, w której znalazły się słodycze, cukierki, kwiatki oraz kokardki z banknotami. Drugi prezent duchowny ocenił "na plus" jednak zwrócił uwagę, że warto dodać do niego jeszcze jedną rzecz.

