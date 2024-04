Co ludzie wkładają do trumien? Jedna rzecz jest zakazana

Grabarz dzięki mediom społecznościowym rozprawia się z mitami i wyjaśnia internautom, m.in. co po śmierci dzieje się z tatuażami znajdującymi się na ciele zmarłych. Użytkownicy TikToka cenią otwartość oraz szczere i wyczerpujące materiały, publikowane przez Roberta. Jakiś czas temu mężczyzna w trakcie wywiadu został zapytany o najdziwniejsze rzeczy, które bliscy umieszczają w trumnach zmarłych. Niektóre przedmioty mogą wprawić w osłupienie.

W kwestii kremacji bliscy zmarłego również proszą o schowanie do trumny różnych rzeczy, jednak jedna rzecz jest całkowicie zakazany.

Masz tatuaże? Grabarz mówi, co się z nimi stanie po śmierci

Masz tatuaże? Grabarz mówi, co się z nimi stanie po śmierci

Okazuje się, że internauci najczęściej zastanawiają się, jak odbywa się pochówek, gdy zmarły zostaje skremowany. Grabarz z TikToka również odniósł się do tej kwestii. Mężczyzna wyjaśnił, że wygląda przygotowanie ciała, przebiega dokładnie tak samo, jak w przypadku tradycyjnego pochówku trumnowego. Następnie bliscy zapraszani są do krematorium do sali pożegnań, gdzie znajduje się trumna.