Pokazał paczkę z Kauflandu. "Szału nie ma w porównaniu do Biedronki"

Wiele firm decyduje się przekazać swoim pracownikom przed Bożym Narodzeniem paczki świąteczne. W grudniu w mediach społecznościowych często pojawiają się filmiki, w których internauci chwalą się prezentami - najczęściej są to słodycze lub inne drobne upominki.

W środku znajdowało się sporo słodkości i przekąsek - były tam m. in. ciastka, żelki, czekolady, czekoladki, pierniczki, batony, mieszanka studencka, a także kawa i herbata. Na jednym z batoników, które były w paczce, znalazł się napis "uśmiechnij się".

Oprócz tego mężczyzna otrzymał także termos z wyświetlaczem temperatury. - Idealny na zrobienie sobie melisy do roboty - skwitował. Jak ocenia całość prezentu? - Szału nie ma w porównaniu do Biedronki - dodał.

W innym nagraniu internauta dodał też, że pracownicy Kauflandu dostali bony. - Od każdego bonu, od każdej paczki jest odtrącony podatek przy wypłacie. To też jest taki plus i minus - powiedział.

Co znajduje się w paczce z Biedronki, o której wspomniał internauta? Tym pochwalił się inny tiktoker. Okazało się, że sieć podarowała pracownikom zestaw patelni marki Tefal, organizer na przyprawy oraz komplet przypraw, które kojarzą się ze świętami - cynamon, goździki, przyprawa do czerwonego barszczu, ryb, bigosu itd., a także słodycze.

