Pokazał się z córką. Mało kto wie, jak teraz wygląda

"Tiger" pokazał córkę. Nel ma już osiem lat

"Tiger" opowiadał, jak wychowuje swoje pociechy. - Odciągam ich od komputerów, telefonów, staram się często nimi przebywać - mówił w jednym z wywiadów. Poza tym stara się zaszczepić w dzieciach miłość do sportu. Jego 14-letni syn Dariusz trenuje piłkę nożną. Z kolei Nel zaczęła ćwiczyć taniec. - Wszyscy mi mówili: "będziesz mieć córkę, to zwariujesz". Nie wierzyłem. Zwracam honor wszystkim, co tak mówili. Przytuli, pocałuje i od razu mięknę — opowiadał.