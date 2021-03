Intensywne życie miłosne Dariusza Michalczewskiego. Cztery małżeństwa pięściarza

Dariusz Michalczewski jako młody człowiek zyskał sławę i pieniądze. Jak brał pierwszy ślub miał zaledwie 19 lat. "Uważałem, że jestem dojrzały i samodzielny, co nie było prawdą" – przyznał po latach sportowiec.

Dariusz Michalczewski imponował na ringu. W jego życiu prywatnym bywało jednak różnie. Przyznał, że zdradzał swoje ukochane, czym dzisiaj się brzydzi. Łącznie Michalczewski stawał na ślubnym kobiercu cztery razy. Dwa razy z tą samą kobietą, pierwszą żoną, Dorotą Chwaszczyńską. Ich związek, nawet po przerwie, nie przetrwał próby czasu.

Dariusz Michalczewski: "W sporcie grałem fair, ale swoje kobiety zawsze zdradzałem"

Dziś sportowiec potrafi się przyznać do błędów młodości. Szczególnie jeżeli chodzi o swoją niewierność. W rozmowie z portalem o2.pl przyznał kiedyś, że w sporcie grał zgodnie z zasadami, w życiu prywatnym nie do końca. Zdradzał bowiem swoje partnerki. Prowadził podwójne życie.

Po porażce związku z Dorotą Chwaszczyńską Michalczewski związał się z Patrycją Ossowską. Spotykał się z nią od 2000 roku, po sześciu latach znajomości zalegalizowali związek. Ich relacja nie trwała długo, bokser zarzucił partnerce zdradę. Dwa lata trwała finalizacja rozwodu byłych kochanków. Michalczewski przyznał w rozmowie z gazetą "Grazii", że oddał część majątku Ossowskiej.

Związek z Barbarą Imos

Obecnie Dariusz Michalczewski buduje szczęście u boku Barbary Imos. Ten związek na pewnym etapie był jednak bardzo burzliwy, co skończyło się sprawą w sądzie. Żona sportowca oskarżyła go bowiem o znęcanie się. W 2017 r. legendarny polski pięściarz stanął przed sądem i został oskarżony o "naruszenie nietykalności cielesnej" i znieważenie swojej żony. Sąd pierwszej instancji stwierdził, że Michalczewski jest winny. Dwa lata później sprawa została warunkowo umorzona.

Pięściarz obecnie jest nadal w związku z Barbarą Imos. Wszystko wskazuje na to, że poradzili sobie z kryzysem. Wspólnie wychowują dwójkę dzieci, córkę Oliwię i syna Dariusza . 52-latek ma również dwóch synów ze związku z Dorotą Chwaszczyńską – Nicolasa i Michała.

