Pokazał, jak kontrolują pracowników w Biedronce. Internauci nie wierzą

Na nagraniu widzimy pracownika sklepu, który siedzi przy kasie i skanuje kolejne produkty. Zauważa, że klientka poukrywała wiele produktów, prawdopodobnie po to, by uniknąć zapłacenia za nie. Znajduje kolejno: dwa malinowe pomidory, które są sprzedawane oddzielnie z tymi warzywami, które kupujemy "luzem", maszynki do golenia oraz pomadkę, które "wpadły" pod karton mleka, przyklejony niewłaściwy kod od proszku do prania, czy jajka niespodzianki w kartonie po "zwykłych" jajkach.