Pokazała buty, które kupiła na ślub. Wybór zszokował internautów

Przygotowania do ślubu to często długi i żmudny proces. Zdarza się tak, że presja dążenia do ideału przykrywa radość z samej uroczystości. Szczególne zainteresowanie budzi oczywiście kreacja panny młodej, która zwykle poddawana jest skrupulatnym analizom, nie pozostawiającym bez komentarza nawet najdrobniejszego detalu.