Pokazała córkę. Nastolatka bardzo przypomina matkę

W czerwcu Katarzyna Skrzynecka i Marcin Łopucki świętowali 15 rocznicę ślubu. Para pobrała się w 2009 roku, a trzy lata później na świecie powitali córkę Alikię Ilię. Ponadto, w 2018 roku w trakcie świąt Bożego Narodzenia artystka za pośrednictwem mediów społecznościowych wyznała, że czuje się mamą nie tylko dla swojej pierworodnej pociechy, ale również dla jej przyrodniej siostry Pauli. 28-latka to córka Łopuckiego z pierwszego małżeństwa.

Na Instagramie Katarzyny Skrzyneckiej można znaleźć wiele rodzinnych zdjęć, na których pojawiają się dzieci gwiazdorskiej pary. Ze względu na niezwykle dobrą relację z pasierbicą, gdy aktorka dostała zaproszenie do programu "Demakijaż" postanowiła wybrać się do niego z obydwoma córkami.

Katarzyna Skrzynecka wraz z Alikią i Paulą pojawiła się w programie "Demiakijaż" Krzysztofa Ibisza. Wszystkie trzy panie zdecydowały się na podobne stylizacje i założyły niebieskie sukienki. Uwagę zwraca jednak nastoletnia córka aktorki. W listopadzie Alikia będzie obchodzić trzynaste urodziny, jednak już teraz widać jej niezwykłą przemianę. Nastolatka jest bardzo podobna do znanej mamy.

