Pokazała, jak teraz żyje. Przeniosła się z namiotu

"(...) Bardzo bałam się czy to wszystko się uda, starałam się być optymistką, choć krasnal w głowie często powtarzał, że 'nie ma opcji'. Nie umiem robić dobrej miny do złej gry, od razu widać wszystkie moje emocje i to jak sobie z nimi radzę lub nie. A bywało różnie. Przez cały ten czas - jesteśmy tu od 24 maja - dopadł mnie jeden poważny kryzys i kilka pomniejszych. Wszystkie na szczęście szybko odeszły w zapomnienie" - pisała na tydzień przed wprowadzeniem się do nowego domu.