Pokazała klasę. Tak należy nosić "nagie sukienki"

Praca Klaudii El Dursi wydaje się "fuchą marzeń". Podróżuje po rajskich wyspach, a przed kamery wkłada obłędne kreacje, w których fani porównują ją do księżniczki, bogini, anioła i współczesnej ikony kobiecości. Modelka, prezenterka telewizyjna, influencerka, a także początkująca aktorka ma wszystko, co kocha kamera – charakter, urodę i styl. Dlatego nawet kiedy sięga po prześwitujące materiały, potrafi okiełznać je w smaczny i przyjemny dla oka sposób, który przyciąga uwagę, ale pozostawia co nieco wyobraźni.