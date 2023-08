Pokazała mieszkanie do posprzątania. Zdradziła, kto w nim mieszkał

- Tracimy kogoś lub coś, ciężko jest się z tym pogodzić. Jeśli ktoś ma słabą psychikę, dopada go beznadzieja, myśli, że nic nie ma sensu. Wtedy sięga się po coś, co nam pomoże zapomnieć, np. alkohol. Z czasem staje się to formą ucieczki od rzeczywistości, a ta, z każdym kolejnym dniem, jest inna i coraz trudniejsza. W efekcie alkohol odziera człowieka z godności, wstydu i człowieczeństwa - komentowała.