Sprzątają mieszkania Polaków. Takie komentarze słyszą na co dzień

Jej klientki często doskonale potrafią sprzątać, mają świetne metody, ale nie mają na to czasu ani siły. - Nieustannie widzę, jak bardzo są zagonione i nie dają rady, a jednocześnie chcą mieć miły, pachnący dom. Słyszę to od nich: "Cały tydzień pracuję, trzeba byłoby sprzątać w sobotę, a wtedy z kolei chcemy spędzić czas rodzinnie, trochę odpocząć. Dlatego lepiej to delegować" - relacjonuje.