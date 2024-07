Pokazała nagranie po wizycie u fryzjera. Jej metamorfoza robi wrażenie

Podobno, jeżeli kobieta zmienia swoją fryzurę, to znak, że czekają ją ogromne rewolucje w jej życiu. Czy w przypadku Marty Wierzbickiej również tak będzie? Nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że jej metamorfoza zrobiła prawdziwą furorę w sieci.

"New hair, don’t care" - napisała na Instagramie Marta Wierzbicka. Gwiazda postanowiła bowiem zmienić swoją fryzurę, czym zachwyciła internautów. Aktorka opublikowała na Instagramie filmik, na którym prezentuje się przed wizytą u fryzjera, a także tuż po, dzięki czemu różnice w jej wyglądzie dostrzegalne są niemal gołym okiem.

Aktorka nie tylko skróciła swoje włosy, ale także zdecydowała się na grzywkę. Look w stylu lat 90. to prawdziwy strzał w dziesiątkę, jeśli zależy nam na stylowej, a do tego wygodnej fryzurze. Nic więc dziwnego, że fanki nie szczędziły jej komplementów,