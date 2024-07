Relaksuje się nad jeziorem. Wskoczyła w taki kostium kąpielowy

Choć uwielbia zagraniczne wojaże, to często dochodzi do wniosku, że nie ma to jak Polska. Teraz, zamiast obrać egzotyczną destynację, wyjechała prawdopodobnie na Mazury – na jej InstaStories nie brakuje zielonych krajobrazów usłanych jeziorami. Ze względu na nieustające upały Marta Wierzbicka chętnie chłodzi się w wodzie, do której zeskakuje z łódki.