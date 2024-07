Wskoczyła w białe bikini. Pokazała swój sposób na upały

Prawdziwa fala upałów nadciągnęła do Polski. Temperatury oscylujące wokół 30 stopni Celsjusza będą utrzymywały się jeszcze co najmniej przez tydzień. Nie da się ukryć, że takiej pogodzie praca jest znośna tylko w klimatyzowanych biurach. A najlepiej jest mieć urlop i spędzać go nad wodą.