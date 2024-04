Pokazała nagranie zza kulis. Porównali ją do znanej gwiazdy

Doda ubrana w spodnie z wysokim stanem i rozkloszowaną nogawką zapewniła poważną konkurencję nawet najbardziej efektownym sukienkom. Wokalistka zestawiła dół z topem typu bandeau , który wyeksponował jej ramiona i "talię osy". Moda na komplety utrzymuje się już od kilku dobrych lat. Nie jest już synonimem braku kreatywności czy polotu, ale znajomości trendów. To także prosta metoda na spójną stylizację, która pozwala świetnie wyeksponować dodatki.

Uwagę zwraca także biżuteria artystki. Złoty łańcuszek z motywem księżyca nawiązuje do jej albumu Aquaria, a jak sama Doda przyznaje – przynosi jej szczęście, stanowiąc pewnego rodzaju talizman . Symbolika w stylizacjach wokalistki odgrywa istotną rolę, a przy tym podkreśla indywidualny, charakterystyczny i nieszablonowy styl Dody.

