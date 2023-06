Pokazała nowy model spodni na lato. Robią cuda z sylwetką

Jakie ubranie spakować do walizki na kilkudniowy "city break"? Wygodne, modne i plastyczne w stylizacji. Halina Mlynkova postawiła na swobodę. Chociaż rzymskie wakacje kojarzą się z rozkloszowaną spódnicą midi, chustą na głowie i kwiecistym printem, to wokalistka nie miała ochoty wpisywać się w charakterystyczny dla wiecznego miasta styl "dolce vita". Wniosła do stolicy Włoch dawkę hiszpańskiego luzu.