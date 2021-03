Pokazała romantyczne zdjęcie z łóżka. "Ostatnia randka przed lockdownem"

W związku z nagłym zrostem zakażeń koronawirusem w czterech województwach Polski od 15 marca będą obowiązywać surowsze obostrzenia. W mazowieckim, lubuskim, warmińsko-mazurskim i pomorskim będą zamknięte galerie handlowe, kina, teatry, baseny, obiekty sportowe, a także hotele. Weekend 13 i 14 marca to ostatnie chwile, by mieszkańcy tych rejonów mogli cieszyć się dostępem do kultury i różnego rodzaju wygód.