Pokazała się w cukierkowej stylizacji. Fani zasypali ją komentarzami

Małgorzata Rozenek-Majdan w zaskakującej stylizacji na Instagramie

Prezenterka przyzwyczaiła fanów do kobiecych, często eleganckich strojów. Od czasu do czasu lubi nieco zaszaleć z długością sukienki, która później jest szeroko komentowana w sieci. Tym razem jednak zdecydowała się na zupełnie inny look.