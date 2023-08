Im krócej, tym lepiej. Tego lata gwiazdy odsłaniają brzuchy

To zwyczajne crop topy i tank topy wiodą teraz prym

Nie od dziś wiemy, że Hailey Bieber jest mistrzynią niewymuszonego miejskiego stylu. Wystarczy, że połączy kilka klasycznych elementów, by zachwycić minimalistki. Jakiś czas temu paparazzi sfotografowali ją w najprostszym, białym crop topie raz krótkich spodenkach z jasnego jeansu. Zgodnie z obowiązującą od paru sezonów, dość kontrowersyjną modą, włożyła ponadto białe skarpetki do czarnych mokasynów. Do tego skórzany pasek, złota biżuteria i pojemna torebka. Czego chcieć więcej?