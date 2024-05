Pokazała się w metalicznej mini. Nie każdy by się odważył

Sylwia Grzeszczak chętnie bawi się modą, co udowodniła jedną ze swoich ostatnich stylizacji. Kreacja w stylu Paco Rabanne inspirowana latami 60. i 70. to propozycja, która jeszcze niedawno królowała w szafach wielu gwiazd. Jak zaprezentowała się w niej polska wokalistka?

Sylwia Grzeszczak niedawno podzieliła się z fanami swoją nową piosenką "Och i ach". To właśnie w teledysku do tego utworu gwiazda zaprezentowała się w strojach, obok których trudno jest przejść obojętnie. Jednym ze swoich looków pochwaliła się także na Instagramie, gdzie można bliżej przyjrzeć się poszczególnym elementom jej stroju.

Sukienka z metalicznych kółek to jednak niejedyny element stroju piosenkarki. Sylwia Grzeszczak kolejny raz udowodniła, że wie, jak stworzyć nie tylko oryginalny, ale przede wszystkim wygodny look.

Gwiazda do swojej kreacji dobrała srebrną kurtkę z frędzlami, która od razu przywodzi na myśl lata 70. Na uwagę zasługują również kowbojki z wysoką cholewką w tym samym kolorze. Coś nam się również wydaje, że tego typu stylizacją nie pogardziłaby nawet sama Taylor Swift.

