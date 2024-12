Pokazała się w nim na wizji. Ten sweterek będzie hitem okresu świątecznego

Już w pierwszych dniach grudnia dostajemy przyzwolenie na to, by wplatać do swoich stylizacji więcej cekinów i czerwonych elementów. Z dnia na dzień rozkręcamy się coraz bardziej, co widać również w śniadaniówkach.

Ostatnio Paulina Krupińska pokazała się przed kamerami w sweterku, który sprawdzi się idealnie w okolicach Bożego Narodzenia. Ale wystylizowała go w sposób dość nietypowy.

Ten sweterek to grudniowy ideał

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" wybrała intensywnie czerwony, cienki sweterek z gładkiej dzianiny, który został uzupełniony przy szyi materiałową różą. Już na pierwszy rzut oka widać, że jest to model stworzony w duchu elegancji, który można by zestawić z minimalistyczną spódniczką mini lub midi i butami na obcasach. Idealny look na wigilię? Jak najbardziej. Ale prezenterka postanowiła uderzyć w zupełnie inny ton.

Tak Paulina Krupińska ubrała się do "Dzień Dobry TVN"

Żeby nie było nazbyt elegancko i pompatycznie, Paulina Krupińska postawiła na codzienny, niezobowiązujący dół stylizacji. W końcu na szykowne looki przyjdzie jeszcze pora pod koniec miesiąca.

Prowadząca "Dzień Dobry TVN" wskoczyła natomiast w jeansy wide leg z wywiniętymi nogawkami, czyli model, który zyskuje ostatnio na popularności. Choć szerokie spodnie robią szał w świecie mody już od dawna, chodzi o ten drobny detal przy kostkach.

Natomiast ostatni element stylizacji to wybór nietypowy. Krupińska zrezygnowała z białych butów sportowych, które tak często nosi, na rzecz białych loafersów, czyli wsuwanych półbutów z grubą podeszwą.

