W tym sezonie czarna sukienka odchodzi do lamusa. Kreacja Krupińskiej to petarda

Czarne i srebrne błyskotki znamy już bardzo dobrze, ale w tym sezonie na prowadzenie wychodzi coś modniejszego. Mowa o cekinach w burgundowym kolorze, czyli najbardziej pożądanym odcieniu czerwieni tej jesieni. Miłośniczki mody wiedzą, że cekiny w kolaboracji z tym kolorem to absolutny must have. Jak stylizują je polskie gwiazdy?