Pokazała się w zwiewnej kreacji. Kolor ją odmłodził

Agata Kornhauser-Duda wiosną stawiała głównie na garnitury. Lecz latem nie może oprzeć się sukienkom . I trudno się dziwić. W końcu nawet dojrzałe kobiety mają w swoich szafach ulubione letnie kreacje – najczęściej zwiewne i do tego w kwiatki.

Pierwsza dama postawiła na sukienkę z niezwykle zwiewnego, a przez to efektownego szyfonu, którego lekkość od razu rzuca się w oczy. Jeśli chodzi o krój, mamy tu do czynienia z długimi rękawami, zabudowanym dekoltem w kształcie łódki i zwężeniem w talii, które daje pole do popisu dołowi. Uzupełnieniem stylizacji były oczywiście cieliste czółenka na szpilkach, które Agata Korhauser-Duda wręcz uwielbia.