Pokazała zdjęcia z Włoch. W odwróconym bikini wyglądała fenomenalnie

"Wracamy po 5 dniach absolutnie wyspani, opaleni, zrelaksowani, nagadani, najedzeni, spełnieni, radośni, wdzięczni… i stęsknieni" - napisała na Instagramie Agnieszka Kaczorowska, która ostatnio wybrała się na pierwsze od dawna wakacje bez dzieci. Aktorka odwiedziła swoje ukochane Włochy, gdzie zaprezentowała się w wielu stylowych stylizacjach. My nie możemy oderwać oczu od jej zmysłowego bikini.

Czas tylko we dwoje jest niezwykle cenny. Niestety nadmiar obowiązków często sprawia, że trudno jest znaleźć chwilę, którą możemy poświecić wyłącznie swojej drugiej połówce. Agnieszce Kaczorowskiej i jej mężowi to się jednak udało. Para wybrała się na krótki urlop bez dzieci, na którym w pełni korzystali z pięknej pogody.

Kaczorowska zdecydowała się na czarny, dwuczęściowy strój kąpielowy składający się z fig z mocno wyciętymi bokami oraz stanika. Góra jej bikini jednak nieco różniła się od klasycznego modelu. Producent postanowił bowiem na odwrócenie "do góry nogami" miseczek, tworząc w ten sposób niezwykle ciekawy, a do tego wygodny model.

Odwrócone bikini to ostatnio prawdziwy "must have" w szafach gwiazd. Celebrytki chętnie chwalą się nim w mediach społecznościowych, gdzie publikują fotografie ze swoich luksusowych wakacji.