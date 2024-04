Buty Opozdy to hit wiosny. "Wydłużają" nogi i pasują do wszystkiego

Odkąd zaczęły gościć na stopach gwiazd, zdeklasowały nawet cieliste czółenka. Pod ich adresem komplementami można sypać jak z rękawa - wydłużają optycznie nogi, zasiadają na szczycie drabinki trendów, pasują do wszystkiego. Transparentne szpilki, bo o nich mowa, to hit ostatnich lat, który w tym sezonie tylko przybiera na sile. Jak nosić przezroczyste buty, aby nie wyglądały tandetnie a stylowo? Gwiazdy mają na to sposób.