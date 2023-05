Pokazała zdjęcie znad basenu. Tak odważna już dawno nie była

Kate Hudson to jedna z tych gwiazd, które mogą pochwalić się perfekcyjną sylwetką. Aktorka od lat przekonuje, że sekretem jej wyglądu jest nie tylko zdrowa dieta, ale także aktywność fizyczna oraz wewnętrzny spokój. Teraz opublikowała w sieci zdjęcie, na którym zaprezentowała się toples.

Ostatnio artystka udowodniła, że nie rzuca słów na wiatr. Jej najnowsze zdjęcie znad basenu rozgrzało Instagrama do czerwoności. Gwiazda zaprezentowała się nad basenem w skąpym dole od bikini, jednak piersi w tym przypadku zasłoniła książką Bonnie Garmus pt. "Lessons in Chemistry".

