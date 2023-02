Pokazali dzieci.Tak córka i syn Pachuta traktują Dodę

Spędzają razem ferie. Zdjęcia mówią wszystko

Doda, Dariusz oraz jego córka i syn pojechali do Krynicy-Zdrój. Tata zapewnił dzieciom aktywny wypoczynek - na InstaStories mężczyzny zobaczymy nagrania prosto ze stoku. Dzieci świetnie radzą sobie na nartach. Po południu nadszedł czas na wspólny relaks oraz tańce przy akompaniamencie góralskiej muzyki. Nie obyło się bez wspólnego zdjęcia. Na fotografii widzimy całą uśmiechniętą czwórkę. Wszystko wskazuje na to, że wokalistka ma świetny kontakt z dziećmi partnera. Wspólnie spędzony czas zbliżył wszystkich do siebie.