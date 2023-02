Doda na zdjęciach z basenu. Mało kto by się odważył

Wokół śnieg, a Doda kąpie się w basenie

Teraz Doda udostępniła nową serię zdjęć zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Ubrana w oryginalny strój kąpielowy z długimi rękawami zażywała kąpieli w zewnętrznym basenie. Do każdej fotografii pozowała tak, by wyeksponować swoje atuty. Wyszła nawet na śnieg i usiadła na drewnianych saniach. Ujemne temperatury nie są jej straszne, ponieważ Doda nie raz już morsowała. W tle na zdjęciach widać wysokie góry. Nie da się także nie zauważyć, że zakochanej parze dopisała pogoda. Śnieg i słońce to wymarzone zimowe połączenie.