Zatrzasnął przed nią drzwi w Sejmie. Tak komentują reakcję Sawickiego

W najnowszej rozmowie z Onetem Paulina i Patrycja odniosły się do sytuacji, jaka rozegrała się na sejmowym korytarzu. - Brak mi słów, by opisać to, co się stało. Ta sytuacja wciąż nie mieści mi się w głowie - powiedziała w rozmowie z portalem Paulina Adamska.