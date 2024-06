Jej ślub jest nieważny w Polsce. Podejmie konkretne kroki?

Nie jest to pierwszy raz, kiedy Margaret ustala życie na własnych zasadach. W rozmowie z Plotkiem wokalistka opowiedziała o swoim odejściu z Kościoła. Dokonała bowiem apostazji z ważnych powodów.

