Pokojówka ostrzega, czego nie używać w hotelach. To podstawowe wyposażenie pokoi

Kobieta w rozmowie z "Mirror" zdradziła, że obsługa ma maksymalnie 40 minut na gruntowne posprzątanie pokoju. Czując rosnącą z każdą sekundą presję, starają się więc robić to jak najszybciej. Właśnie dlatego często zarówno ona, jak i jej koleżanki, wykorzystywały do sprzątania to, co akurat miały pod ręką.