Zostawiasz je w hotelu? Zdziwisz się, co robią z nimi pokojówki

To tam lądują zużyte kosmetyki z hoteli

Hotelowe kosmetyki znajdują się w każdym pokoju. To od gości zależy, jak z nich skorzystają. Część osób zużywa je do końca, niektórzy zabierają je do domu, a inni zostawiają napoczęte opakowania w hotelu. Takie produkty nie trafiają jednak do kosza. Obsługa umieszcza je w specjalnym pojemniku. Gdy ten się napełni, właściciele obiektów przekazują je organizacji, które przetwarza odpady na cele charytatywne.